強國女子無賴霸占櫃檯 網：想吃台灣「免錢飯」

2019-04-23 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕網友今日在「爆料公社」po影，他在饒河夜市吃冰，忽然看見1名中國籍女子不明究理跑進店面櫃檯內點餐，老闆立刻請她出來點，她卻變臉，還出言「你們中華民國就是殖民地，一個破破爛爛之地」。最後老闆決定報警，等到警察來了，這女子才願意走出櫃台。

這名網友說，24日晚上在饒河夜市吃仙草冰，竟看見1名中國籍女子不知所以然跑進櫃檯裡，老闆請她出來點，她不僅不願意，還耍無賴霸占櫃檯，甚至出言「你們中華民國就是殖民地，一個破破爛爛之地，你們台灣有幾個養活自己的，都靠大陸的福利來支撐，有什麼值得讓我交際地方，養你們這些人只會滿口胡言」。

網友紛紛回應「她大概很想嚐嚐中華民國的免錢飯吧！怎感覺是故意找碴的」、「426就是這種貨色，有病真該回去吃藥啊」、「大老遠從中國跑來台灣秀下限？」、「是我就會嗆小熊維尼是這樣教育你們的嗎？」、「連一個426的女人都可以來撒野了，再親共啊」、「這就是那些愛舔共朝思暮想的中國人民水準」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/