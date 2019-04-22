中國大媽出國搶著下船互毆不手軟 網友諷：展現國力

2019-04-22 21:45

〔國際新聞中心／綜合報導〕近年來，中國人到海外旅遊傳出各種醜聞，前又發生一起中國大媽到印尼峇里島遊玩時，為了搶先下船，發生群毆，甚至差點導致墜海的事件。中國網友感慨大媽丟臉丟到國外，還挖苦她們是在展示國力！

中國大媽「揚威海外」的同時，偶爾也會傳出一些「花邊新聞」。例如日前中國各賞櫻景點，大媽在觀賞櫻花的時候，紛紛爬上櫻花樹留影，創造了「櫻花樹上開滿了大媽」的駭人奇景。而這起國外遊艇群毆事件，也再次使中國大媽成為媒體焦點。

峇里島當地時間4月9日，一艘遊輪上載著一個中國旅行團的遊客出海遊玩，在遊輪返回岸邊停穩時，兩名中國大媽一個箭步衝向了下船的樓梯處，想要搶第一個下船的位置。沒有想到，兩人誰也不讓誰，因此，就在下船口吵了起來，隨後甚至直接出手，扭打在一起。

現場影片顯示，一名身穿黃色裙子和一名穿著紫色衣服的大媽，在甲板上扭打在一起，旁邊兩名大媽原本上前勸架，但隨著衝突升高，兩人也索性參戰，加入扭打隊伍當中。

拉扯中，黃裙子和花衣服大媽不知道是沒站穩，還是被人推了一把，一下跌倒在船上，接著又馬上站起來繼續戰鬥。

船上多名工作人員上前，試圖分開她們，可是大媽根本不聽勸，打架打到停不下來。隨後，衝突再度擴大，雙方開始扯頭髮，拉衣服，船邊的人捏一把冷汗，深怕自己被推下海。這一幕恰好被在場的遊客拍了下來，還上傳網路，引起網友熱議。

有網友留言調侃說：「這是丟人嗎？這是在展示國力！」「昨天櫻花樹上剛開滿了大媽，今天就到峇里島上去互毆了。」「天朝上國來的人如此勁爆，讓旁邊的蠻夷看得目瞪口呆。」

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