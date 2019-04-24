強國女吐痰嗆老闆「台灣都靠中國」 中國網友都看不下去！

2019-04-24 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國籍旅客昨日在饒河夜市消費時，想闖入店家櫃檯內點餐，被店家勸阻後立刻翻臉，不但怒嗆店家「你們中華民國就是殖民地，一個破破爛爛之地」、「你們台灣有幾個能掙錢養活自己的，都靠大陸的福利支撐的」，甚至還往地上吐痰。影片曝光後，連中國網友都看不下去，表示「建議您這邊立馬去世」。

一名網友昨日在「爆料公社」PO文，表示自己在饒河夜市吃仙草冰，突然看到該名鬧事中國女客闖進櫃台想和老闆娘點餐，不料被店家勸阻「不要進入櫃檯」後，中國女卻翻臉表示「你們台灣有幾個能掙錢養活自己的，都靠大陸的福利支撐的」、「你們中華民國就是殖民地，一個破破爛爛之地」讓氣憤、無奈的老闆只得報警處理。

警察到場後，中國女還「惡人先告狀」，表示店家自己沒有關門，根本不知道櫃檯不能進入，經過警察核對證件、身分並好言勸阻後，才解決這場鬧劇。

對此，台灣網友紛紛留言怒轟「滾回去」、「沒水準，還想統一的，趕緊搬去中國住」、「想被統的快去！」、「 骯髒貨！滾回去好嗎？」

相關影片被轉至中國社群「微博」後，中國網友也看不下去，留言表示「親親，建議您這邊立馬去世」、「指指點點的真的很不禮貌」、「不管在哪裡，這人的行為都太可恥了，老闆脾氣太好了，我都想一巴掌搧過去」、「丟臉都死了，別說是大陸的好嗎」？

中國女客大鬧店家影片

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