等不及！ 不爽平交道擋太久 男子鋸斷圍欄「開路」

2019-04-13 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣今晨發生1起奇怪的事件，有民眾在今日早上7點，經過船橋市京成船橋競馬場車站附近平交道時，有1名男子疑似為了趕時間，而用鋸子將平交道圍欄切斷，接著開車離去，目擊民眾拍下做案過程後，報警處理，目前警方正循線追查男子身分中。

綜合外媒報導，船橋市警方在今天早上7點15分接獲民眾報案，指出在京成船橋競馬場站的1處平交道，看到1名男子以鋸子鋸斷平交道的圍欄，接著駕車逃逸，由影片中可以看到，1名身穿深藍色外套與黑色頭巾的男子，正彎腰鋸圍欄中，接著將圍欄放在旁邊的地上，最後開著白色的廂型車離開現場，

警方受訪時表示，事發現場附近的谷津車站發生人身事故，柵欄因列車停駛而處於降下狀態，直到7點30分才會再次升起，警方研判男子因為不耐久候，才會爆氣把圍欄鋸斷，目前京城電鐵公司已將受損圍欄修復了，警方正循線追查該名男子，並估算他造成的財務損失。

男が踏切の遮断機切断 人身事故で通れず… / NNN



１３日午前７時半頃、千葉県船橋市の踏切で撮影された映像には、遮断機の棒をノコギリのような物で切断する男が捉えられていた。男はその後、切断した棒を脇に置いて、車で踏切を渡り去っていった。#踏切 pic.twitter.com/xo0jlEeQZn — 大石鈴華 （@Kimi_Aloha808） 2019年4月13日

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