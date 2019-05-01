「基隆限定」買新除濕機節電有補助 民怨：舊機跑3地都被拒收

2019-05-01 09:34

〔記者林欣漢／基隆報導〕經濟部推節電補助，基隆市除了汰換電冰箱、冷氣可申請補助，因為氣候潮濕，還有「基隆限定」的除濕機也可以申請，昨天消息一公布就吸引市民踴躍申請，但有民眾抱怨，拿舊的除濕機到環保局、回收站及天外天焚化場，3個地方都拒收，只好又載回家。對此，環保局表示，民眾可送到環保回收場，每週資源回收日，也能直接交給環保局回收車，並記得索取相關證明。

基隆市是全國唯一把除濕機納入節電補助項目的縣市，每公升補助400元，最高補助至20公升，補助金額最高不超過每台除濕機售價的二分之一，購買期間可追溯至2018年6月1日，只要裝設地點在基隆市即可，戶籍不一定要在基隆市。

市府昨天在市務會議宣布這項好消息，已有民眾迫不及待將除濕機拿去回收，過程卻讓人相當氣餒，有民眾在臉書社團上抱怨，打到1999問，說要交給環保局，到了環保局說要拿去回收站，到了回收站說要拿去天外天焚化場，結果三個地方都拒收，只好又載回家，「為什麼配套措施不做好一點？為什麼不能跟店家買，直接給店家回收就好。」

環保局長賴煥紘表示，除濕機不屬於冷氣、冰箱、洗衣機、電視等廢四機，所以電器行、賣場不願回收舊機，及給予證明，已緊急與工務處協調，民眾可送到環保回收場，環保局會蓋章出具證明，另為擴大服務，可於每週資源回收日，直接交給環保局回收車，並索取環保局已用印證明之切決書。

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