賴清德：台灣「脫中入北」布局全球 藉地緣政治變化轉危為安

賴清德今在民進黨中常會表示，台灣應利用地緣政治經濟變動，來推動適合國家發展的方向。（圖由民進黨提供）

2025/04/09 16:44

〔記者陳政宇／台北報導〕美國對等關稅風暴席捲全球市場，兼任民進黨主席的總統賴清德今（9）日表示，台灣應利用地緣政治經濟變動，來推動適合國家發展的方向，將轉危為安、越來越強壯；而投資「脫中入北」過程很正面，以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」。

民進黨今天召開中常會，邀請中央研究院社會學所研究員吳介民，以「解放日關稅：解題與方案討論」為題進行專案報告。據民進黨發言人韓瑩會後轉述，賴清德表示，吳介民對於各國因應美國對等關稅現況的檢視，加上對台灣產業經濟長期趨勢的回顧，顯示出三個洞見。

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首先，賴清德列舉，台灣的優勢是，過去半個世紀以來建構的卓越製造能力、讓台灣廠商在全球供應鏈中處於領先地位，甚至衝到價值鏈的最頂端，因此台灣跟韓國一樣，正在快速進入全球核心國家之列。

賴清德續指，第二，因為台灣半導體產業的成熟及佔據重要位置，全球北方國家都想爭取台灣優秀的廠商去投資。過去說，只有台積電在台灣，台灣才有矽盾可保護。

但賴認為，他跟吳介民的想法比較接近，投資「脫中入北」，這個過程是很正面的，台灣終於以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」，而且儘管面對變局，我們會在全球佈局中，持續確保自身優勢。

最後，賴清德指出，「矽盾2.0」說明的是台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，這也正是他所提出的「非紅產業鏈」及「台灣+1」，台+美新布局整體藍圖的一部份。台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。

賴清德強調，「我非常贊同且深刻確信，我們會做得到」，在這個關鍵的時刻，呼籲不分朝野政黨，掌握機遇、化作機會，同心拓展台灣未來的經濟出路，為此打下團結、同心的棟樑，邁向永續繁榮的新台灣。

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