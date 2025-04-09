LINE將被取代？ 一票上班族狂推「1軟體」：用了才知什麼叫下班

機即時通訊軟體LINE上市後，成為台灣人日常生活和工作的慣用工具，無論是和親朋好友或公司同事，都會透過LINE進行聯繫。示意圖。（彭博資料照）

2025/04/09 16:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕手機即時通訊軟體LINE上市後，成為台灣人日常生活和工作的慣用工具，無論是和親朋好友或公司同事，都會透過LINE進行聯繫。不過日前有網友分享，自己任職的公司並非使用LINE，而是採用「Microsoft Team」，其便利功能讓他讚賞連連，貼文也吸引不少上班族留言贊同，紛紛大讚是「最好的發明」。

近日社群平台Threads瘋傳一篇貼文，一名網友分享自家公司內部使用的通訊軟體，是使用微軟（Microsoft）自2017年推出的企業協作平台「Team」，因此員工們不會有一大堆LINE群組。網友還補充提到，午休會打鐘，下班會廣播提醒盡速離，每隔2小時會廣播提醒休息，預算充足且不用向老闆乞討費用，「被當作人的感覺真好！」

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貼文一出，立即掀起大批同為上班族的網友共鳴，「Teams是最偉大的發明之一，會用的公司也是好公司！」、「我上班地方也是這樣，用Teams開會，找同事講事情更方便」、「進金控也是用LINE，煩雜到現在連朋友的LINE都不想看、不想回」、「平常7、80個工作群組在LINE裡面直接塞爆，完全看不到別人的訊息」、「我今年換的新工作不能把工作帶回家，也是用Teams溝通，現在才知道什麼叫下班生活」。

據了解，微軟日前宣布通訊軟體Skype將於今年5月正式停用，未來將以Microsoft Teams將其取代，因此微軟也建議原Skype用戶，可以選擇轉換至Microsoft Teams。目前Microsoft Teams有提供用戶免費版，適合個人或小型團隊，若需要企業級別的功能，或是講求需要更高的安全性，則可以訂閱商務版系列方案。

日前有網友分享，自己任職的公司並非使用LINE，而是採用「Microsoft Team」，其便利功能讓他讚賞連連，貼文也吸引不少上班族留言贊同。（圖擷取自社群平台「X」）

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