新北21處捷運場站周邊建案 增額容積最高50％

2019-04-30 19:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜提出「都更三箭」政策，第一箭是「捷運蓋到哪、都更做到哪」，針對捷運場站周邊建案，若提供托老、托幼及社會住宅等公益設施，最高可獲取50％的增額容積，城鄉發展局今天公布全市21處優先推動地區，包括府中站、淡水站與新埔站等。

新北市副市長陳純敬表示，捷運出入口及主要幹道周邊，往往是都市發展密集地區，部份危險老舊建築物，遇地震災害有安全疑慮，是市府首要推動的都市更新地區。

城鄉局綜合規劃科科長陳柏君指出，捷運周邊將推動以大眾運輸發展為導向（Transit Oriented Development，簡稱TOD）的都市發展策略，提高商業使用機能，並取得回饋空間，未來捷運站出入口方圓150公尺至300公尺範圍內建案，提供托老、托幼或社會住宅等公益性設施，或設置公共運具停等空間、留設無障礙人行道及開放空間等，可申請20％至50％不等的增額容積，但總容積上限不得超過基準容積的2倍。

目前市府盤點21處優先推動增額容積的地區，分別劃設距捷運出入口300或150公尺範圍，其中300公尺包含土城站、新埔、新埔民生站、三重站、大坪林站、淡水站、中和站、府中站、景安站、頂溪站、七張站、永安市場站、台北橋站及新莊站；150公尺包含板新站、頭前庄站、菜寮站、徐匯中學站、海山站、紅樹林及三民高中站等。

上述公告可申請增額容積的捷運場站及範圍，預計5月辦理公開展覽，再送新北市都市計畫委員會審議。

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