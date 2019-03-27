出席都更說明會 侯友宜站上第一線與民眾溝通

2019-03-27 21:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府力推「都更三箭」政策，市長侯友宜今天晚間出席板橋區都更說明會，親自站上第一線與民眾面對面溝通，狹小會場幾乎被擠爆，民眾反應熱烈。侯友宜強調，針對危險房屋，須以公共安全為優先，走完程序正義，「該做的就要強制做」。

新北市都更推動辦公室表示，今年3月18日成立「新北市都更推動辦公室」，預計半年內召開200場次「都更三箭」法令說明會，講述政策內容及都更法令，重建民眾對都更的信心。

侯友宜表示，過去都更行不通的最大原因，在於多數利潤被建商賺走，民眾分回的坪數縮水，又碰到少數釘子戶有想法，案子一拖5年、10年，他提出「都更三箭」政策，就是為了解決都更遭遇的困境。

侯友宜強調，針對危險房屋，居住安全和公共安全為優先考量，程序正義走完後，該做的要強制做，不要等到大地震來襲，房子倒了、人死了，才感嘆「早知道」，發生事情沒辦法解決，是沒有能力的政府。

有民眾提問，對於板橋舊市區的都更規劃，以及是否劃設大面積的公辦都更區域，也有人關心土壤液化及地震對建築結構的影響，還有人建議，審議及施工過程應由居民組成監督單位，為居住品質把關，都更處逐一解答民眾疑慮，會場氣氛熱絡。

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