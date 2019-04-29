整治梧棲安良港大排 立委爭取6.8億元

2019-04-29 14:07

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲安良港大排渠寬不足且淤沙嚴重，大排護岸崩落現象日趨明顯。立法院副院長蔡其昌去年底會勘要求改善，今天再度邀集經濟部水利署副署長鍾朝恭、第三河川局局長白烈燑、台中市水利局、市議員楊典忠等會勘，並在永元宮辦理工程說明會，將由市府擬定計畫提報中央爭取前瞻預算，辦理梧棲安良港大排河岸整治工程，可望今年動工，經費約6億8千萬元。

蔡其昌表示，安良港是海線目前唯一尚未整治的大排，只要大雨一來就容易造成積淹，影響周遭居民安全，安良港大排整治預算將近7億，只要市府6月前擬定計畫提報中央順利，今年年底將可發包動工，水利署已允諾將全力支持，可望解決鄉親長久以來的煩惱。

安良港大排於2012年即列入「台中港特定區（中棲路以南）排水整治及環境營造規劃報告」計畫中，但安良港大排部分渠段未達防洪保護標準，沿線護岸老舊破損也影響防洪安全，未來將藉由排水治理工程（含河岸綠美化），將可降低周遭地區積淹問題，同時打造親水綠帶空間，供沿線居民使用。

經濟部水利署副署長鍾朝恭表示，安良港大排將配合南山截水溝整體工程，大排全段由臨港一號橋接續至南勢溪，台61線以上渠段護岸損壞嚴重，該段是當地居民主要活動區域，未來若前瞻經費核定，將優先辦理治理，使安良港排水達防洪保護標準，在景觀上則維持近自然風貌，並於沿岸堤頂留設點狀綠帶空間。

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