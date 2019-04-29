整治梧棲安良港大排 立委爭取6.8億元
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立法院副院長蔡其昌（右二）會同　第三河川局局長白烈燑（左一）及水利署副署長鍾朝恭（左二）及市議員楊典忠（右四）等會勘安良港大排。（記者歐素美攝）

立法院副院長蔡其昌（右二）會同　第三河川局局長白烈燑（左一）及水利署副署長鍾朝恭（左二）及市議員楊典忠（右四）等會勘安良港大排。（記者歐素美攝）

2019-04-29 14:07

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲安良港大排渠寬不足且淤沙嚴重，大排護岸崩落現象日趨明顯。立法院副院長蔡其昌去年底會勘要求改善，今天再度邀集經濟部水利署副署長鍾朝恭、第三河川局局長白烈燑、台中市水利局、市議員楊典忠等會勘，並在永元宮辦理工程說明會，將由市府擬定計畫提報中央爭取前瞻預算，辦理梧棲安良港大排河岸整治工程，可望今年動工，經費約6億8千萬元。

蔡其昌表示，安良港是海線目前唯一尚未整治的大排，只要大雨一來就容易造成積淹，影響周遭居民安全，安良港大排整治預算將近7億，只要市府6月前擬定計畫提報中央順利，今年年底將可發包動工，水利署已允諾將全力支持，可望解決鄉親長久以來的煩惱。

安良港大排於2012年即列入「台中港特定區（中棲路以南）排水整治及環境營造規劃報告」計畫中，但安良港大排部分渠段未達防洪保護標準，沿線護岸老舊破損也影響防洪安全，未來將藉由排水治理工程（含河岸綠美化），將可降低周遭地區積淹問題，同時打造親水綠帶空間，供沿線居民使用。

經濟部水利署副署長鍾朝恭表示，安良港大排將配合南山截水溝整體工程，大排全段由臨港一號橋接續至南勢溪，台61線以上渠段護岸損壞嚴重，該段是當地居民主要活動區域，未來若前瞻經費核定，將優先辦理治理，使安良港排水達防洪保護標準，在景觀上則維持近自然風貌，並於沿岸堤頂留設點狀綠帶空間。

  • 立法院副院長蔡其昌在永元宮辦理梧棲安良港大排河岸整治工程說明會。（記者歐素美攝）

    立法院副院長蔡其昌在永元宮辦理梧棲安良港大排河岸整治工程說明會。（記者歐素美攝）

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