開放全國50處海釣引反彈 唐鳳下週邀各方陳述釋疑

2019-03-26 18:40

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁20日接見全國各大釣魚協會等社團前來陳情時，指示2個月內全台漁港或商港劃定50個區域可合法釣魚，引發基層漁會反彈，行政院政務委員唐鳳將在4月3日舉辦協作會議邀正反意見等各方團體陳述意見，政院當天也將向漁會代表釋疑。

一位參與20日接見的行政院官員指出，陳其邁所指2個月內劃定50個區域的漁港或商港，是指50個位於漁港或商港的區域，未來同一個漁港或商港可能有好幾處被劃定，例如八斗子漁港目前就已有3處開放海釣，因此，未必會有50個漁港或商港全面開放海釣。

據悉，行政院未來原則上應該不會開放到多達50個漁港或商港全面開放海釣，官員說，漁民因此不必過度擔憂。

立法院副院長蔡其昌20日帶領全國各大釣魚協會、釣友等社團到行政院陳情，要求檢討全國商港、漁港開放釣魚是否可行。陳其邁當場指示2個月內全台漁港或商港劃定50個區域，可合法釣魚，並選定幾個區域包括台中港北防坡堤作為開放海釣的示範區。

消息一出，引發基層漁民與漁會反彈，新北市金山區漁會22日上午召開漁會代表大會，針對港區開放釣魚問題，漁民強烈反對漁港內開放垂釣，最後做出決議「堅決禁止開放漁港垂釣」，呈陳報漁業署及立法院備查。

釣友俞澤宇今年1月底在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，不到一個月迅速通過附議，唐鳳將在4月3日召開協作會議聽取各界意見，特別的是，這場協作會議移師到八斗子漁港召開。

這場會議由漁業署發函邀請反方代表全國漁會以及基隆區、萬里區、新竹區、蘇澳區、台中區、林園區與琉球區等漁會參與，正方代表則邀台灣釣權會、中華磯探聯盟釣魚協會與釣具零售商等團體參加，這場會議也邀請部分地方政府代表，唐鳳辦公室表示，這場會議是邀請各界代表蒐集意見，但不具決策性質。

唐鳳辦公室說，目前全國222個漁港，第一類漁港有9個，第二類漁港有213個，在協作會議召開後，將先評估第一類漁港開放的可能性。

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