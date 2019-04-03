黨部主委擬提案暫緩總統初選 蔡其昌：產生很大衝擊

2019-04-03 09:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行中，前行政院長賴清德挑戰現任總統蔡英文。不過日前傳出中執委也可能在中常會提案；也有地方黨部主委要求召開臨時全代會。對此，立法院副院長蔡其昌回應，民進黨制度沒有讓蔡總統連任，但同樣也保障各方的提案權利，希望支持者能釐清。但他坦言，若真的這樣做，政治效應上，會產生很大衝擊。

民進黨總統初選協調至4月12日為止，4月10日將召開中執會，由黨內5人協調小組報告先行協調進度。不過正在請假中的宜蘭黨部主委黃建財2日受訪表示，希望召開臨時全代會暫緩初選，黃建財表示，他已經發起連署，否則蔡英文與賴清德兩輛火車就要對撞了。此外，日前也傳出有中執委醞釀在民進黨中執會提案，不過未獲證實。

立法院副院長蔡其昌和民進黨國際部主任林靜儀今天接受《周玉蔻嗆新聞》專訪，蔡其昌被問到相關問題時說，如果蔡總統貪汙舞弊，大家自然會去挑戰她，在去年1124民進黨大敗後，蔡英文馬上做大調整，任命了外界認為她最不可能用的蘇貞昌做行政院長，很多政策開始接地氣，反應速度變快，現在充分授權行政院去衝，調整速度很快。在外交國防上，蔡也讓台灣能見度大幅提升，跟大國往來密切。

蔡其昌認為，他也覺得英賴配（蔡英文與賴清德）很好，但如果不行，就是按照制度走。

主持人詢問，民進黨中執會若投票暫停總統初選，召開臨時全代會提名蔡英文，民進黨就會垮掉。對此，林靜儀回應，地方黨部有權利可以提出，這是民進黨的制度，黨中央當然也有把事情折衝下來的態度。

被問到中執委若真的提案，建議中止總統初選且投票通過。蔡其昌說，很多支持蔡總統的人，也埋怨民進黨為什麼要換掉蔡英文？因為這就是民進黨的制度、遊戲規則，沒有確保連任者可以優先被提名；地方黨部主委若要提案，全國黨代表大會，決定要徵召蔡總統，這也是民進黨保障的制度。

不過，蔡其昌也坦言，這個動作在政治效應上的效應是什麼，很難評估，「我認為會有很大衝擊。」不過，要讓支持者釐清，大家都有提案權利，民進黨的制度，沒保障蔡總統可以連任優先，民進黨制度也保障大家（提案）。

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