中市議員吳敏濟登記選立委 要「下架」立院副院長蔡其昌

2019-03-27 16:26

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨黨內立委初選登記第3天，台中市議員吳敏濟今天上午在前台中縣議員陳年添等陪同下，至市黨部登記參選第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）立委，批評蔡其昌未推動海線重大建設，令人失望，陳年添更表示要「下架蔡其昌，割除新潮流這顆毒瘤」；蔡其昌辦公室發言人蔡克斯指出，蔡其昌近年來爭取海線建設有目共睹，否則上屆不會有6成以上民意支持。

吳敏濟今天到民進黨台中市黨部登記參選立委，將挑戰同選區的立法院副院長蔡其昌，他表示，海線人過去一直很支持蔡其昌副院長，但這10幾年來，海線一直沒有很大的進步及建設，大家慢慢的失望，尤其山線鐵路已高架化，海線鐵路雙軌高架化至今八字還沒有一撇。

針對蔡其昌日前登記時表示「對手是國民黨」，吳敏濟表示，蔡其昌副院長至少要尊重黨內初選規定，重視海線近27.5萬人的意志，現在都還沒有出線，就說對手是國民黨，對選區百姓太不尊重。

前台中縣議員陳年添則說，港區的台中火力發電廠、中龍鋼鐵都是經濟部管轄，長期污染，蔡其昌卻沒有出來做擋泥板，在市長選舉時任由林佳龍被國民黨糟蹋幹譙而黯然下台，批評蔡其昌「對手是國黨」的說法太高傲，要讓蔡其昌下架，換謙虛、打拚、認同台灣的吳敏濟為海線打拚，並指稱民進黨執政後，新潮流「整碗端去」，吳敏濟挑戰新潮流蔡其昌，呼籲支持者「除掉新潮流這顆毒瘤，民進黨及台灣才會好」。

立法院副院長辦公室發言人蔡克斯則回擊，吳議員的指控毫無依據，如果蔡其昌毫無建樹，海線鄉親不會以超過6成以上選票給蔡其昌肯定，在甲安埔甚至有許多地區高達7成支持度。海線鄉親需要的是一個會做事、能做事的人，替地方爭取建設，而不是一個只能靠攻擊與抹黑來尋求支持的人，呼籲吳議員團隊自我節制，這也是民進黨主席卓榮泰一再囑咐，「不要惡質抹黑到比國民黨還國民黨」。

蔡克斯表示，海線鐵路雙軌高架化，是過去蔡其昌與林佳龍市長積極推動的政策，從過去國民黨時代只有口水戰，到與林市長推動進入實質審查階段，相關紀錄與進度都有公文可查，吳議員的抹黑攻擊，傷害的不只是蔡其昌，還有任內積極推動的林市長與市府團隊們。

台中市議員施志昌、楊典忠也聲援蔡其昌指出，蔡副院長在海線大大小小建設不計其數，而且有目共睹，備受海線鄉親肯定，盼黨內初選可以降低煙硝味，拿出自己的成績單讓選民打分數，而不是透過攻擊抹黑，實非海線鄉親所樂見。

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