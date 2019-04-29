慶祝新皇登基 AirAsia下殺日本501元便宜「登機」

慶祝日本天皇登基 AirAsia推出日本線單程501元。（AirAsia提供）

2019-04-29 10:53

〔記者陳宜加／台北報導〕AirAsia今天宣布，為慶祝日本新皇登基，特以日本天皇登基日5月1日，推出日本線限時72小時「日本天皇登基」特價，單程未稅501元起，邀旅客隨日本天皇登基，一起便宜「登機」。

第125代日本天皇明仁將於4月30日退位，平成時代正式結束，德仁親王與雅子妃將於5月1日正式登基成為新天皇與新皇后，新年號「令和」時代正式來臨。

AirAsia指出，為慶祝日本新皇登基，以日本天皇登基日為價格，推出「日本天皇登基價」，台北─名古屋單程未稅501元起；台北─大阪單程未稅1001元起，特價時間為4月30日至5月2日午夜，出發日期為4月30日至6月30日。

AirAsia台灣行銷業務總經理陳長星表示，AirAsia自今年初正式開航日本航線後，受到不少台灣哈日族重視與熱愛，而正式開飛第一年，正好見證日本「令和」時代來臨，除了日本以「黃金十連休」慶祝，AirAsia也推出日本單程未稅501元起特價，邀台灣旅客一起登機前往日本參與黃金週盛事，感受新時代的來臨。

AirAsia目前共有11條從台灣出發的直飛航班，分別為台北、高雄─吉隆坡、台北─沙巴、台北─馬尼拉、台北─宿霧；去年並開航台北─克拉克、台北─清邁、高雄─馬尼拉，以及今年甫開航的台北─大阪、台北─名古屋、台北─長灘島等航線。

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