「影像交換所」開張 找回旗山溪洲香蕉風華

2019-04-28 16:40

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄旗山溪洲地區曾因香蕉產業盛極一時，如今雖風光不再，但街庄、近百間三合院極具在地特色，尊懷文教基金會承租當地一間老房子，打造成「影像交換所」空間，希望從影像之間的交換，找出庄頭的地方共識。

尊懷文教基金會會長王中義表示，溪洲早年是旗山香蕉產業的重鎮，「旗山香蕉甲台灣，溪洲香蕉甲旗山」，至今溪洲除庄頭持續種蕉，是旗山香蕉產業的主力，地區內尚保有近百間的三合院，庄頭更充滿濃厚的人文風采，但由於務農人口高齡化、庄頭人口快速減少，鮮少人知道旗山還有另具特色的街庄，值得進一步營造跟經營。

尊懷文教基金會7年前開始，協助溪洲地區推動社區營造、輔導社區團體成立，最近更承租當地一間老房子，打造成「影像交換所」空間，希望進一步引入青年力量，透過農村的交換價值與行動，帶動地方的發展與共識凝聚。

空間發起人王繼強表示，影像交換所是一個實驗性空間，將媒介不同青年進入庄頭，透過不同的交換方式，將有親子、高齡者與農村特色的影像活動帶入，希望帶動周邊的民眾從影像之間的交換，找出庄頭的地方共識，目前有「蕉農」、「溪洲老照片」兩檔影像展覽，詳情可上「尊懷文教基金會」或「影像交換所」臉書查詢，或電洽：07-6611451。

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