靈鷲山念誦大悲咒 貢寮種樹育生機

2019-04-28 15:23

〔記者俞肇福／新北報導〕靈鷲山佛教教團從4月7日到今天，號召四眾弟子虔心持誦＜大悲咒＞，回向地球平安的「2019大悲閉關」，今天剛好圓滿日，舉辦「相鷲種樹愛地球」活動，剛出關的大悲行者、信眾、青年團志工及世界和平會小朋友近200人，大手拉小手一同在新北市貢寮區龍門運動公園，種下鐵冬青跟百合花苗，祈願地球多點綠、充滿無限生機！

靈鷲山開山住持心道法師致力推廣「愛地球，愛和平」理念，28日「相鷲種樹愛地球」活動，結合佛法與生態教育，響應新北市政府造樹、造林、綠美化計畫，用行動將愛地球的理念向下扎根，更具體實踐靈鷲山倡導「多元共生，相依共存」的理念。

今天上午10時，僧俗信眾不畏豔陽高照，熱情種樹，在心道法師音聲和常住法師帶領下，學習一分鐘平安禪，並虔心念誦＜大悲咒＞為樹苗祈福，種樹達人郭鄧發示範如何種樹，大家種下樹苗、澆灌大悲水，希望小樹快快長大，讓二氧化碳少一點，氧氣多一點！

上週參加靈鷲山每月淨灘的DHL志工陳敏慧覺得，跟家人、朋友一起參與，非常有意義，當志工很快樂。

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