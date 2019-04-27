教育界助農 發起「旺萊日」鳳梨採購計畫

2019-04-27 13:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年鳳梨盛產，形成市場賣壓，台南教育產業工會繼先前於「雲端合作社LINE群組」推動採購之後，再度與市議員許又仁攜手發起「旺萊日」計畫，籲請各校老師每人都買1顆， 若全部響應，有逾3萬台斤的行銷效益，全力協助在地農民。

工會理事長侯俊良表示，之前雲端合作社LINE群組的推動下，已採購約5000台斤具產銷履歷的金鑽品種，這次的旺萊日計畫，以「鳳梨三分熟、愛情七分甜」 為主題，將由關廟區農會供貨。

侯俊良籲請各校以教師會為單位，響應這項助農計畫，台南會的成員近9000位，若全體參與，每人1顆，採買總重就可超過3萬台斤，稱職扮演在地產業行銷的重要推手。

許又仁與侯俊良一起宣示啟動旺萊日計畫，邀請關廟區農會總幹事陳愛妹等人參與，呼籲台南的老師們，在盛產期時，都能多採購、食用，以實質的消費，力挺優質的本土水果。

陳愛妹提到，採購後，將媒合優質的產銷班或青農，以產地價供貨，配送到各校，讓老師們都能享用便宜又好吃的鳳梨，教育界力量龐大，若能藉此打開新的通路，樂觀其成。

許又仁則強調，政府在鳳梨出口的推動上，不遺餘力，但零售內銷也要落實，才能真正照顧到農民，提高收益，改善生計。

許又仁指出，直接產地採購、配送，也可避免中間商的剝削，老師們以划算的價格，就能吃到高品質的鳳梨；未來還將比照此模式，推出「芒果日」、「芭樂日」、「香蕉日」或「龍眼日」等，教育界善盡社會責任，全力助農。

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