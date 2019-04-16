高雄鳳梨外銷新加坡28噸 超越去年全國總銷量

2019-04-16 17:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局表示，高雄鳳梨今年插旗新加坡市場，累計迄今外銷量28噸，超越去年台灣鳳梨外銷新加坡總量16噸。

台灣鳳梨近年來外銷量雖然逐年增加，卻高達九成七集中在中國市場，農業局為了分散風險，避免市場過於集中，今年插旗新加坡市場，已佔有一席之地，打破過去由菲律賓鳳梨獨佔局面。

農業局以內門區農會外銷新加坡為例，4月11日外銷500箱鳳梨，13日再裝750箱，近期裝櫃是4月18日，將裝載1250箱金鑽鳳梨，總計2500箱共25噸，若加上第1季外銷3噸，今年累計迄今外銷量28噸，刷新去年台灣鳳梨外銷新加坡總量16噸。

農業局指出，今年內門區農會外銷鳳梨到中國167噸，近期每週外銷20噸，已外銷長達5週，呈現穩定出貨狀況，品質也受到肯定，局長吳芳銘說，為了履行2月底的星馬合約，高雄的農會總動員，大家秉持相同信念，協助農民把貨賣出去。

局長吳芳銘指出，內門鳳梨名氣雖然不似大樹名氣大，但依然鮮甜多汁，而且天氣愈來愈熱，鳳梨也愈來愈好吃，現在吃鳳梨正對時，呼籲在新加坡的台灣朋友，別忘了到超市FairPrice，買顆連果心都能吃的高雄金鑽鳳梨，解饞也一解故鄉的相思味。

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