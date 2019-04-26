因應綠能科學城開發 沙崙國中規劃轉型「K-12學校」

2019-04-26 19:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁高鐵特定區正進行綠能科學城的開發，因應未來人才進駐的需求，當地的沙崙國中正規劃轉型為K-12（從幼兒園到高三）學校，目前預算已有著落，但採全英語或雙軌制，尚未定位，影響後續的規劃，今天下午舉行協調會，市政府教育局將於5月10日前確認。

這場協調會由立委王定宇邀集、召開，市政府秘書長方進呈、教育局長鄭新輝以及地方各界等踴躍參與，對於K-12學校的未來發展，提出建議。

王定宇強調，已經爭取到6.9億元，要設立K-12學校，以因應未來科學城的發展，若能確立發展方向，才能儘速完成建置，滿足實際的需求，這將是很有特色的教育工程，值得大家期待，且一起來推動。

由於經費已經到位，正進行設計，但學校轉型後，採權英語或雙軌制，必須先確立，否則相關的硬體無法規劃，進度陷入膠著。

沙崙國中面積5.18公頃，是原址轉型規劃，或將緊鄰的學校用地一併納入， 區分幼兒園、國小部，以及國、高中部等，在教育上，方便管理，這也是當地關注的議題。

鄭新輝認為，若採全英語，必須考量沒意願就讀的當地子弟，可能要有配套，增設普通班的新校，或者將原大潭國小改為9年制的中、小學，採漸進式的規劃，可能比較適當。

最後，方進呈裁示，教育局在5月10日確認全英語或雙軌制，以利後續規劃，在保障所有孩子都能公平就學的原則下，讓K-12學校能儘快完成興建。

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