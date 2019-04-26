韓國瑜出席微軟教育峰會 稱學子國際移動力不夠

2019-04-26 10:40

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長韓國瑜上午出席2019微軟教育高峰論壇，與5百多名國內校長、主任面談，稱台灣學子國際移動力不夠，並強調中、英文重要。

微軟教育高峰論壇於高雄展覽館舉行，微軟全球副總裁Anthony Salcito、台灣微軟總經理孫基康與苓雅區成功國小、屏東縣石門國小及宜蘭市南屏國小等校教職員面談，會前，韓國瑜致詞約1分鐘，提到在美國訪問期間，感受到僑胞憂心下一代國際移動力不夠，期許學子用中文與大中華市場溝通，用英文行遍天下。

論壇由高雄市議員童燕珍等人促成，聚焦討論人工智慧AI領域，成功、左營及河濱國小代表地主，分享運用OneNote內建AI智能朗讀，協助學童調整學習步伐，並透過微軟Office 365整合雲端學習課程。

孫基康強調，2003年起開啟教師轉型計畫，今年加入高教場次，以AI為工具協助老師教學更有創意，激發學生想像力與學習動力，落實微軟培育台灣人才願景。

韓國瑜與微軟全球副總裁Anthony Salcito（左）會面。（記者黃旭磊攝）

2019微軟教育高峰論壇吸引5百多名校長、主任參與。（記者黃旭磊攝）

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