國台辦暗中不爽？中媒：韓國瑜與北京蜜月期可能結束

2019-04-26 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦24日舉行例行記者會，國台辦被問到，高雄市長韓國瑜日前訪美時說「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國」，發言人馬曉光並未正面回應。有中國媒體評論，中方技巧性的迴避對韓國瑜的直接批評，但並不同意韓國瑜的說法，認為韓國瑜還沒嚴肅思考未來的兩岸新論述，「中國官方與他的蜜月期可能就此戛然而止。」

國台辦記者會上，中國官媒針對韓國瑜的「國防靠美國」提問，馬曉光回應，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦。」

中媒「多維新聞」刊登〈中國大陸官方隱晦表達不滿 韓國瑜的兩岸牌還有效嗎〉文章評論，認為國台辦發言人非常技巧性的迴避對韓國瑜直接批評，但實質內涵十分清楚，不同意韓國瑜的「國防靠美國」說法，而是堅持北京一貫主張，即兩岸事務應由兩岸協商解決，拒絕外國勢力干涉。

評論提到，韓國瑜獲得中方的優待，現在他回到馬英九時代「國防靠美國」的路線，這對中國來說不合時宜。韓國瑜這番表態意味著，他還沒有嚴肅思考未來的兩岸新論述，也無法展現出帶領兩岸邁向新局的氣象，中國官方與他的蜜月期可能就此戛然而止。

文章最後說，國台辦沒有點名批評，目前看來仍是希望韓國瑜能改弦更張，但隨著郭台銘加入戰局，郭提出的「國防靠和平」主張，可能更符合中國的期待。

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