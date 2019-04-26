吳韓會沒進展卻傳已約定 黨中央不解
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2019-04-26

〔記者施曉光、陳昀、葛祐豪／綜合報導〕國民黨中常會前天決議無論主動參選或被動有意願參選總統的人，未來全部納入初選機制，黨主席吳敦義將與韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中等人會面。但聯繫作業進展不順，黨中央自高雄市長韓國瑜自美返台後，一直無法直接聯繫上韓，迄昨日止仍無法得到可以安排「吳韓會」的時間。

不過，最近先後傳出「吳韓會」週六在高雄市舉行，以及韓下週北上黨中央會吳的說法，讓黨務人士感到十分不解。韓國瑜昨則對「吳韓會」的時程表示，「還沒接到通知，也沒有聯絡上，我這兩天在議會專案報告」。

據指出，曾永權自十八日韓國瑜返台後，就一直打韓手機，都沒有接通電話，打市長辦公室也沒結果，只接到韓的秘書回電，至昨日沒有得到一個可以安排「吳韓會」的時間，黨中央只接獲韓國瑜方面表達，等高雄市議會專案報告後，才能確認北上會吳敦義的時間。

黨內人士表示，六位納入初選者，目前還沒有一位確定見面的時間，主要原因就是韓國瑜始終無法聯繫上，高層希望能先安排「吳韓會」，了解韓的想法後，再與另五人會談。

媒體昨也問韓國瑜，對於國民黨將主動與被動的候選人都納入初選有何看法？韓僅回說，「跟吳主席見面後，再來溝通、交換意見」。

籲韓領表初選 藍委：難道周美青也列民調

國民黨立委林為洲則喊話要求韓「領表參加初選」。林說，就算繞過初選，民進黨也不會放棄攻擊「落跑市長」，何況當事人不表達意見怎列民調對象？「只要有人提都列入嗎？周美青只要被提起都要列入嗎？有立委說想選總統也要列入嗎？」

韓粉明天號召擁護選總統 韓：不會參加

韓國瑜選不選總統？韓粉發起名為「感受」的擁護韓國瑜選總統活動，預計四月二十七日在高雄市議會旁空地舉行，希望能號召十萬人參加。不過，韓國瑜昨明白表達，不會參加此活動。他說，因為在高雄當市長，「我覺得我個人去，並不是很妥當。」

  • 您又累了嗎？高雄市長韓國瑜昨天上午列席高雄市議會的高雄銀行慶富案專案報告，一開始還聚精會神聆聽，但到了上午十一點，韓開始精神不濟，數度瞇起眼睛「度估」。（圖文：記者葛祐豪）

    您又累了嗎？高雄市長韓國瑜昨天上午列席高雄市議會的高雄銀行慶富案專案報告，一開始還聚精會神聆聽，但到了上午十一點，韓開始精神不濟，數度瞇起眼睛「度估」。（圖文：記者葛祐豪）

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