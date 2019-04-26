吳韓會沒進展卻傳已約定 黨中央不解

2019-04-26

〔記者施曉光、陳昀、葛祐豪／綜合報導〕國民黨中常會前天決議無論主動參選或被動有意願參選總統的人，未來全部納入初選機制，黨主席吳敦義將與韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中等人會面。但聯繫作業進展不順，黨中央自高雄市長韓國瑜自美返台後，一直無法直接聯繫上韓，迄昨日止仍無法得到可以安排「吳韓會」的時間。

不過，最近先後傳出「吳韓會」週六在高雄市舉行，以及韓下週北上黨中央會吳的說法，讓黨務人士感到十分不解。韓國瑜昨則對「吳韓會」的時程表示，「還沒接到通知，也沒有聯絡上，我這兩天在議會專案報告」。

據指出，曾永權自十八日韓國瑜返台後，就一直打韓手機，都沒有接通電話，打市長辦公室也沒結果，只接到韓的秘書回電，至昨日沒有得到一個可以安排「吳韓會」的時間，黨中央只接獲韓國瑜方面表達，等高雄市議會專案報告後，才能確認北上會吳敦義的時間。

黨內人士表示，六位納入初選者，目前還沒有一位確定見面的時間，主要原因就是韓國瑜始終無法聯繫上，高層希望能先安排「吳韓會」，了解韓的想法後，再與另五人會談。

媒體昨也問韓國瑜，對於國民黨將主動與被動的候選人都納入初選有何看法？韓僅回說，「跟吳主席見面後，再來溝通、交換意見」。

籲韓領表初選 藍委：難道周美青也列民調

國民黨立委林為洲則喊話要求韓「領表參加初選」。林說，就算繞過初選，民進黨也不會放棄攻擊「落跑市長」，何況當事人不表達意見怎列民調對象？「只要有人提都列入嗎？周美青只要被提起都要列入嗎？有立委說想選總統也要列入嗎？」

韓粉明天號召擁護選總統 韓：不會參加

韓國瑜選不選總統？韓粉發起名為「感受」的擁護韓國瑜選總統活動，預計四月二十七日在高雄市議會旁空地舉行，希望能號召十萬人參加。不過，韓國瑜昨明白表達，不會參加此活動。他說，因為在高雄當市長，「我覺得我個人去，並不是很妥當。」

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