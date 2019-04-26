蔡向賴喊話：一加一大於二 不是「惡」

2019-04-26

〔記者張慧雯、蘇永耀／台北報導〕傳出民進黨主席卓榮泰將以辭黨主席換取「沒收初選」，前行政院長賴清德大表不滿說，「如果真的不幸走到這個地步，那民進黨真的離惡的距離就非常近了。」總統蔡英文則表示，沒收初選是很惡意的謠言，同時再向賴喊話，「我說的二，不是與惡距離的那個惡，而是一加一大於二，這是支持者的期待。」

蔡總統昨出席GTI台灣電子遊戲機國際展，會後受訪時做以上表示。

總統昨接見美國智庫新美國安全中心「下一世代國安領袖計畫」訪問團時則表示，台灣受假訊息所害，深刻體驗威權國家利用自由傷害自由的作法，對全球民主體制造成嚴重的威脅。她要求國安單位積極研擬反制。

蔡表示，最近三年台美關係升溫，這個月是「台灣關係法」立法滿四十年，川普總統也宣布第三次對台軍售，強化台美之間實質的軍事合作。不只是軍事合作，她希望台美在貿易、文化、宗教等各領域，都有更深入的交流和互動。

總統提到，「新美國安全中心」今年二月提出「反制高科技非自由主義」計畫，研究如何反制威權國家透過各種科技手段，尤其是用假訊息滲透的方式，擴大全球影響力。

在因應假訊息的挑戰，總統指出，台灣確實深受假訊息所害，她要求國安單位務必要針對這些高科技非自由主義的攻擊和滲透，做出更深入的分析，並積極研擬反制。去年的台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），針對「培養媒體識讀以捍衛民主」舉辦工作坊，讓台美雙方可以更理解彼此對於「假訊息」議題的因應。

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