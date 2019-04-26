初選改全民調 朱：我最有資格抱怨

2019-04-26

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨接連幫鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜黨內總統初選解套，前立法院長王金平直斥若改全民調「不公平」。同樣要角逐初選的前新北市長朱立倫昨天受訪表示，「最有資格抱怨的人就是我」。朱並向黨中央喊話說，「大家都在看」，不要演成驚悚片，趕快團結上演「家庭倫理大喜劇」。

朱立倫昨兩度到華山文創園區參觀展覽，被問及初選改成全民調是否公平？朱立倫說，自己是最有資格抱怨的人，但他不把個人得失放太重，把黨、國家利益視為最高原則，就不會有怨與不滿，希望中常會、黨中央儘快訂出辦法，找出最強候選人，做好民主示範，就是好制度，至少國民黨有一手好牌，比民進黨一手爛牌好。

朱立倫表示，雖然當「吵架王」聲量會大幅提升，但要比吵架王，他比不過蔡英文總統，也比不過周星馳，就算了，但希望不要讓「吵架王」當總統。

對於初選可能改回全民調是實現心願還是被耍？朱立倫說，無論是文藝片演到武俠片、科幻片都沒關係，但不要忘了觀眾都在看，趕快來演「家庭倫理大喜劇」，否則演成驚悚片就糟糕了，不能讓觀眾跑光。

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