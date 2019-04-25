疫病》桃園人當心麻疹！ 林口餐廳群聚再增2例確診

2019-04-25 21:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕新北市林口區某餐廳爆發麻疹群聚事件後，衛生單位對於到過餐廳出現疑似症狀者，立即轉介就醫採檢送驗，桃園市政府衛生局18日再次轉介2名接觸者，衛生福利部疾病管制署24日研判確診，這2人分別為龜山區27歲男性及桃園區31歲女性，於3月30日在林口該餐廳參加家庭聚餐，這個群聚案件桃園市已發現4例。

衛生局說明，至今桃園市累計15例麻疹病例，其中7例為境外移入、8例國內感染，其中新北市林口區該餐廳麻疹群聚事件感染個案就高達4例，為受新北市林口某餐廳麻疹群聚事件感染個案，另24日發現2例，在未就醫前有搭乘大眾交通運輸及公共場所活動史，提醒有可能接觸民眾落實康管理18天（自接觸日起算），一旦出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，應配戴口罩並主動撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

衛生局呼籲，民眾出入醫院或人潮密集的公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險；另外，民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至菲律賓、越南及泰國等麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

一般民眾（尤其是1981年以後出生的成人）近期如計劃前往流行地區，請於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需接種MMR疫苗，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網或撥打防疫專線1922洽詢。

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