桃園龜山新增20歲女子麻疹病例 至少接觸77人

2019-04-21 18:31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府衛生局今天確診麻疹病例，是住在龜山區的20歲女性，桃園市衛生局發現，該女子是在新北市林口區某群聚案件發生所在的餐廳工作，目前衛生局已掌握接觸者共77人，將持續管制至5月8日。

桃園市衛生局說，日前受疾病管制署指示，監測新北市林口區某群聚案件接觸者共計9人，衛生局自5日起每日主動對9名接觸者進行健康關懷作業，其中一位接觸者於11日晚間感覺身體微熱後即恢復正常體溫，無其他症狀。

桃園市衛生局表示，16日經疾管署公佈林口某餐廳為群聚事件暴露地點後，衛生局再度針對居住桃園市該餐廳員工深入疫調，發現該員工曾有疑似發燒症狀，立即轉介個案就醫採檢送驗，18日該員工經疾病管制署檢驗呈陽性確診。目前衛生局已掌握此案相關接觸者計77人，將持續延長監測至5月8日。

桃園市衛生局提醒，該女子於可傳染期間多在林口與龜山交界處活動，若民眾曾於7日至15日間有前往林口區文化二路一段的山水茶堂、文化三路一段的昕境廣場商圈及龜山區復興北路商圈活動或曾於3月30日晚上5點至8點至林口老四川餐廳用餐，如出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，應提高警覺，主動撥打衛生局防疫專線：0800-033355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

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