麻疹、境外移入登革熱 創十年同期新高

2019-04-17

〔記者林惠琴、蔡淑媛／綜合報導〕今年國內麻疹、境外移入登革熱均創十年同期新高！疾管署昨公布，上週新增兩起香港、泰國移入麻疹個案引發國內群聚感染，共五名接觸者確診，中部某醫院麻疹群聚感染也再增兩人確診；另有旅行團到馬爾地夫遊玩，爆登革熱群聚感染，國人須注意防護措施。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的兩起群聚感染事件，分別是日前公布的香港、泰國移入麻疹病例，再分別傳染給三人、兩人，為二十多歲至三十多歲男性，衛生單位已掌握其相關接觸者超過八百人，將監測至五月初。另中部某醫院麻疹群聚感染事件再新增兩名清潔員確診，該醫院共十人確診，其中七人是員工。

不僅「麻」煩不斷，疾管署昨也公布一起境外移入登革熱群聚感染事件，國內旅行團共一一○人在三月底、四月初赴馬爾地夫旅遊，三人返國後確診感染登革熱，包含北部二十多歲女性、三十多歲男性，在當地就出現發燒、頭痛與肌肉痛等症狀，返國時遭機場發燒篩檢站攔檢；以及中部三十多歲女性返國後兩天發病，現均已康復。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年國內累計六十三例麻疹，包含三十六例為國內感染，二十七例境外移入。境外移入登革熱累計一○六例，感染地包含印尼、越南、菲律賓等地。

羅一鈞提醒避免帶未滿一歲或未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗的幼兒至麻疹流行地區。一般民眾出國前二至四週可就醫諮詢，評估是否自費接種疫苗。

羅一鈞也呼籲，前往登革熱流行地區，應注意防蚊措施；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

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