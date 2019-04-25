公主郵輪2000遊客霸船爭議 雄獅將賠償500現金＋1000抵用券

2019-04-25 11:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕上月24日2000多名旅客參加由雄獅旅行社包船的「太陽公主號」琉球、石垣島4天3日行程，但因天候不佳導致行程延誤，返回基隆港時多名旅客揚言罷船。消基會今召開記者會，呼籲雄獅面對「逃難」旅客賠償及道歉；雄獅旅行社也做出5點聲明回應。

雄獅旅行社在千字聲明文中提及，當天行程從香港前往基隆途中因海象不佳，風浪過大，才延遲基隆港出發時間，造成後續靠港沖繩時程延後；抵達沖繩後又因天候不佳提前離港，但除此之外在上下船通關檢驗均符合一般程序，但當天未能及時回應旅客的疑慮，表達歉意。

雄獅旅行社也坦言，此次太陽公主號船上服務人員配額確實不足以應付2000名旅客，雄獅也深且檢討。針對旅客賠償，雄獅旅行社承諾，搭乘該行次的所有旅客均可獲得500元現金及1000元的商品抵用券。

聲明全文：

就本公司承辦之3月24日出發、同月27日返程之太陽公主號遊輪（沖繩/石垣島）自由行四日行程。緣本航次為自由行商品，雄獅旅遊銷售遊輪艙房船票並由公主遊輪依規格提供船上各項餐食住宿及休閒娛樂服務，商品內容未包含岸上觀光行程。關於本航次經部分旅客反映因行程延誤而主張服務未臻完善等事項，雄獅旅遊說明如下：

一，雄獅旅遊就旅客行程受天候海象等不可抗力因素影響，延誤抵港時間並連帶影響隔日抵達沖繩時間，及日本海關入境通關作業時間較旅客所認知久候，及公主遊輪所配置中文服務人員不足，導致語文隔閡而未能獲得即時資訊等事由，本公司皆虛心接受旅客寶貴意見，並再次向旅客致以誠摯歉意及慰問之意。

二，本航次3/24出發當日即因公主遊輪由香港前往基隆港途中，受海象不佳、風高浪大等天候不可抗力因素影響，致延後抵達基隆港並將遊輪出發時間推遲兩小時，進而影響沖繩靠港時間。經本公司詳實核對，就遊輪以2千名旅客抵達沖繩靠港，因須配合進行日本海關入境查驗作業，與旅客搭乘飛機入境日本之程序相同，需檢核證件、身份並進行拍照及指紋存檔程序，約耗時2至2.5小時。

經查公主遊輪3/25抵達沖繩靠港當日，旅客下船接受日本海關入境查驗作業均符合標準作業程序。然而，受前日天候不可抗力因素影響，公主遊輪基於船舶及人身安全考量，航行速度較預定緩慢行駛，延誤抵達基隆港，並連帶影響沖繩靠港時間，加上部分旅客預先前往排隊等候，且抵達沖繩港當日，受到天候不佳、風強雨驟致旅客玩興大減，並基於維持隔日抵達石垣島靠港時間，船隻須於11時準時離港，使得旅客整體出遊時間受到壓縮而遊興受損，造成遊客困擾，本公司誠摯致歉並深表遺憾。

三、就3/26抵達石垣島港口後，經日本海關臨時通知公主遊輪需變更船舷進行通關作業，造成旅客等候。經查證，基於近期國際疫情頻傳，日本海關為加強檢驗旅客隨身攜帶物品是否含水果及肉類入境，須符合X光機器設備而變更船舷，導致臨時變更旅客下船閘口，進而影響旅客動線。然而，石垣島下船程序較為便捷（同為日本境內，無須海關入境查驗作業），依據一般遊輪於石垣島下船，需耗時1至1.5小時，而本次太陽公主號抵達石垣島下船程序，均符合一般遊輪搭載2千名旅客下船時間，惟本公司未能及時疏導緩解、並即時回應旅客疑慮，而造成旅客困擾，本公司同樣向旅客致以誠摯歉意。

四、就旅客針對太陽公主遊輪所提供之服務不足，包含24小時餐飲服務，此為雙方認知差異，本次太陽公主遊輪「國際點心吧」均為24小時營業，與我方所提供文件一致；然我方所派遣於此次太陽公主遊輪提供服務之工作人員，經部分旅客表示配額不足以因應近2千名旅客，此為我方不可推委、須正視之問題，本公司就此深切檢討。

五、雄獅旅遊為維護旅客權益，就部分旅客向雄獅旅遊及公主遊輪主張遊興受損一節，本公司均虛心接受，並提供本航次全體旅客每人500元及雄獅旅遊商品抵用券面額1000元整做為補償，本公司理解補償方案或無法滿足全體旅客需求，惟需與全體旅客依統一標準核算，恕無法提供差別待遇，祈請旅客見諒，本公司將持續與消費者溝通，並虛心接受每位消費者寶貴意見，秉持精益求精、提升服務品質，提供予消費者更優質的旅遊服務。

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