太陽公主遊輪延誤賠償 遊客怒指雄獅方案「把我們當乞丐！」

2019-04-10 12:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕1千9百多位台灣旅客上個月24日參加雄獅旅行社包船的太陽公主號遊輪琉球、石垣島4天3夜行程，途中行程屢受延誤、旅客權益大受影響，雄獅旅行社公布賠償方案出爐，每人新台幣5百元及1千元雄獅折價券，再次引發購買當次行程遊客不滿，連署自救團體將號召受害者一起參與，於12日與消基會召開記者會，對雄獅漠視消費者權益表達嚴重抗議。

雄獅旅遊企本二處總經理林東封說，賠償方案是公司討論的合理賠償結果。

「雄獅竟然把我們當乞丐！」24日搭乘太陽公主號遊輪參加雄獅旅行社沖繩、石垣島4 天3夜行程的遊客聞訊表達反彈，連署自救發起人周慶珍說，當初大家本來在船上，想要在回到基隆港時霸船抗議，但是雄獅旅行社派出高層主管前來溝通，承諾會給大家滿意的答覆，大家認為雄獅是國內旅遊業者的金字招牌，大家姑且相信雄獅，結果提出的賠償方案，「想要隨便打發大家」。

周慶珍指出，旅客們都是購買雄獅旅行社的行程，但是旅行社隨團服務人員年輕且經驗不足，遊輪從24日出發開船就延誤，第2天原本預定下午1點抵達沖繩那霸港，沒想到船沒停在客輪碼頭、停在貨櫃碼頭，旅客因為通關延誤，晚上6點才登岸，損失掉一半的岸上觀光旅遊時間，大家原本都是開心出遊，並且規劃好上岸行程，包括租車自駕遊，或是預定餐廳，訂金都付了，造成大家的金錢和精神的雙重損失，每家人團費從2、3萬到10餘萬元不等，雄獅只打算用5百元和折價券打發，完全沒有解決誠意。

周慶珍說，自救連署遊客已經有近千人加入「抗議雄獅」群組，並且向消基會陳情，共同召開記者會爭取合理賠償。

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