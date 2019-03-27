太陽公主號行程延誤旅客怒霸船 道歉及賠償談判中

2019-03-27 09:17

〔記者林欣漢、翁聿煌／基隆報導〕1900多名由雄獅旅行社包船的公主遊輪太陽公主號琉球、石垣島4天3夜行程，於今天上午7點返抵基隆港東2碼頭，其中數百名旅客不滿行程屢受延誤，要求道歉及賠償，截至上午9點旅客代表仍在與船公司、旅行社協調中。

據參加行程的周姓旅客說，他們都是購買雄獅旅行社的「太陽公主號琉球、石垣島4天3夜」行程，但是旅行社隨團服務人員年輕且經驗不足，遊輪24日原定下午5點開船，結果延遲到晚上8點多才離港，第2天原本預定下午1點抵達琉球那霸港，沒想到船沒停在客輪碼頭，竟然停在貨櫃碼頭，因為通關延誤，旅客晚上6點才登岸，損失掉一半的岸上觀光旅遊時間。

周姓民眾說，大家原本就是高高興興出遊，並且規劃好上岸行程，包括租車自駕遊，或是預定餐廳，訂金都付了，結果無法成行，造成大家的金錢和精神的雙重損失，旅行社人員也無法出面處理，令旅客們十分不滿。

公主遊輪上午發出聲明表示，是因為天候與日本當地官員作業流程的調整，造成本次航程延誤，造成賓客在行程上的不便之處，公主遊輪對此表達歉意。

公主遊輪指出，23日太陽公主號自香港駛往臺灣，因海象氣候不佳，海上風大浪高。為安全考量，船速較預定緩慢行駛，故原訂24日下午1點抵達，延遲2小時至下午3點抵達基隆港，原訂下午5點離港，延至晚上7點20分駛離基隆港。

25日原訂下午1點30分抵達沖繩那霸港，因前日延誤啟航，及自基隆港啟程後的海象因素，直至下午3點抵靠沖繩，晚上依原訂時間11點離港。靠岸石垣島時，因為日本海關臨時更改船舷進行通關查驗作業，導致排在原出口的乘客無法優先下船。

公主遊輪表示，旅客及船員的安全，一向是公主遊輪營運的首要考量。對此次事件，公主遊輪仍深感遺憾。未來公主遊輪也將持續努力提供賓客安全、完善舒適的最佳遊輪旅行體驗。

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