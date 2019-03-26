獨家》行程屢延誤！太陽公主號遊輪旅客醞釀霸船抗議

2019-03-26 20:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕1千多位旅客參加由雄獅旅行社包船的太陽公主號遊輪琉球、石垣島4天3夜行程，24日出發、預定27日清晨7點返回基隆港，現在傳出船上台籍旅客不滿行程屢受延誤，旅行社又不願負責，醞釀回到基隆港時霸船抗議，要求旅行社道歉及賠償。

據參加行程的周姓旅客說，他們都是購買雄獅旅行社的「太陽公主號琉球、石垣島4天3夜」行程，但是旅行社隨團服務人員年輕且經驗不足，遊輪24日原定下午5點開船，結果延遲到晚上8點多才離港，第2天原本預定下午1點抵達琉球那霸港，沒想到船沒停在客輪碼頭，竟然停在貨櫃碼頭，因為通關延誤，旅客晚上6點才登岸，損失掉一半的岸上觀光旅遊時間。

周姓民眾說，大家原本就是高高興興出遊，並且規劃好上岸行程，包括租車自駕遊，或是預定餐廳，訂金都付了，結果無法成行，造成大家的金錢和精神的雙重損失，旅行社人員也無法出面處理，令旅客們十分不滿。

因此眾人預定明天上午返回基隆港時，將採取激烈的霸船手段來抗議，要求旅行社歉及給予合理的交待。

「公主遊輪」人員表示，正在和雄獅旅行社討論如何因應。

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