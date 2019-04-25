台東普悠瑪專案理賠服務窗口 9天服務114人次

2019-04-25 10:14

［記者王秀亭／台東報導］為讓普悠瑪事故傷者就近辦理理賠事宜，台鐵局連續5周共10天在台東縣政府社會處設立「1021普悠瑪事故」專案理賠服務窗口，今天是最後一天，台鐵局運務處副處長陳裕謀表示，截至昨天，該窗口已服務114人次，完成60件理賠案件，發出488萬元，以交通費、醫療及住宿費、財物損失等項目為主。

交通部長林佳龍3月至台東與普悠瑪事故家屬及傷者座談後，為加速受傷旅客醫療費用理賠申請速度，台東縣長饒慶鈴指示縣府社會處提供專案辦公室，供台鐵人員進駐使用，台鐵局也從3月27日起，連續5周共10天，在社會處設「1021普悠瑪事故」專案理賠服務窗口，各相關單位直接受理普悠瑪事故台東民眾相關理賠作業。

今天是專案理賠服務窗口設置最後一天，饒慶鈴特地前往慰勞，並送上台東名產，對台鐵局迅速審理、理賠表示感謝，更盼未來能持續關心傷者及罹難者家屬。

縣府社會處表示，台東縣籍受傷人數共145名，有114名傷者及家屬到社會處專案辦公室辦理醫療與財務損失理賠事宜，透過一對一的服務及協助，共計完成理賠案件60件，到場辦理的人數佔台東縣籍傷者的8成，完成理賠的件數，有近5成5的成效。

台鐵局運務處副處長陳裕謀表示，設置窗口主要目的是有效解決爭議問題案件，10天來多數已解決，今天過後相關醫療費用將回到台東火車站申請辦理，未來若有必要，台鐵局專案理賠服務窗口也會再次到台東提供服務。

饒慶鈴說，縣府會繼續努力向中央爭取經費改善台東對外的交通，給民眾更安全與更便利性的交通運輸系統。

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