春遊補助台東團客額滿、自由行還有7成額度 觀光業者：小確幸

2019-04-22 09:48

［記者張存薇／台東報導］交通部觀光局祭出春遊補助方案，台東縣總額度3200萬元，其中團體旅遊800萬元補助已申請額滿，自由行部分則還有7成額度，台東觀光業者指出，補助誘因大減、效果有限，真的只是「小確幸」。

春遊補助方案鼓勵民眾在平日到外縣市旅遊，補助週一至周四每房500元住宿費，台東縣業者則加碼推出住第2晚再補助500元，台東縣交通及觀光旅遊處統計，團體遊客已申請288團，800萬元補助額滿，至於自由行客人部分補助額度為2400萬元，目前申請率約3成。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，台東縣從去年暖冬方案開始即列入，當時補助額度無上限、每房最高補助1500元，連交通費也有補助，現在額度縮小、每個縣市都可以補助，民眾好像麻痺了，效果不大。

她進一步說，目前是新加坡等新南向國家民眾旅遊旺季，台東遊客量也以新南向國家為主，春遊方案幫助相對則較小，不過政府補助還是好事，旅遊業者還是期待9月以後觀光淡季時，政府能再幫幫忙。

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