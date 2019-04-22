打造6部落文健站 東縣爭取4600萬元

2019-04-22 16:00

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府為原住民部落長輩打造友善的照護環境，今年向原住民族委院會提報爭取前瞻計畫4620萬元，計畫在縣內打造6處亮點文化健康站示範點。

台東縣長饒慶鈴今天在縣府原住民行政處長方銘總陪同下，走訪池上鄉振興部落文化健康站，還與長輩們一起種菜、中午共享部落美食，饒慶鈴要求原民處針對不同族群、地區特色，營造適合部落長輩長期照顧的優質環境。

縣府原民處指出，原住民老年人口在106年底已攀升至37.2%，面對部落社會高齡化現象，打造具有多元文化特色的文健站為當務之急，因而今年向原民會爭取第二期前瞻計畫補助經費，總經費為4620萬元，計畫在振興、桃源、巴布麓、伊濘、大俱來、南興等，將分別營造布農、卑南、阿美、排灣各族群的特色的文健站。

原民處原住民社福科長林美玲說，目前全縣已設立71站文化健康站，今年會擴大至77個部落文健站，明年將增設13站，預計以全縣達到90個部落文健站為目標。

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