普悠瑪案 交部加重懲處3名前局長

2019-04-17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部普悠瑪行政懲處案，昨日正式報行政院，前局長范植谷從一小過加重為記一大過兩小過、周永暉從一小過增為兩小過、鹿潔身從一大過增為記一大過一小過。另外，新增督導主管及第一線人員共十人納入懲處，包含前電務處長黃運傑、陳三旗；七堵機務段司機員陳立訓、尤振仲，台北機務段檢查員及工務員共六人等。

交通部最新懲處案，總計懲處三十人，原二十人懲處名單中，三位前局長加重，其餘十七人維持原懲處。交通部強調，相關人員疏失除行政懲處外，還將面臨司法及運安會調查究責。

范植谷從一小過加重為一大過兩小過

范植谷加重懲處理由包含，任內進行普悠瑪列車採購、驗收、測試到投入營運，但未能督導台鐵重視及採取具體作為。周永暉任內增購十六輛普悠瑪列車，採購及驗收測試至營運階段，也未能確實督導。鹿潔身因普悠瑪列車主風泵異常狀況，未督導員工積極處置與查明根本原因。

擴大懲處人員及理由分別是：黃運傑擔任處長期間，建置ATP遠端監視系統但無法發揮預期安全防護功能，業務督導不周。陳三旗擔任處長期間，未能有效改善ATP遠端監視系統，長期存在非必要告警訊號過多情況，缺乏有效列管追蹤機制。司機員陳立訓列車行駛期間主風泵異常停機，事後動力交接簿卻未填報。司機員尤振仲隔離ATP後未依ATP管理要點因應、進入新馬彎道未依規定減速導致列車翻覆、主風泵故障未即時處理。台北機務段檢查員、工務員則因未及時判斷故障加以排除異常，僅建議重置復位，未找出故障原因。

普悠瑪最新懲處案

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