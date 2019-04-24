台灣第一人！台日教育交流推手 薛光豐獲日本頒「表揚狀」

2019-04-24 22:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣推動赴日國際教育旅行有成，擔任台灣國際教育旅行聯盟總會長的新民高中校長薛光豐，多年來突破外交困境，推動台日學生交流成績斐然，22日獲日本國土交通省頒予「表彰狀」，是今年唯一受獎的國外人士，也是台灣第1人。

薛光豐說，教育部為提升高中生國際觀，在2002年成立「台灣國際教育旅行聯盟」，推廣帶學生走出教室甚至台灣的新學習模式，他自2009年擔任總會長迄今。

薛光豐指出，日本鄰近台灣，當初積極開發前進日本進行國際教育旅行，但台灣與日本無外交，除了日本大城市對台灣較為熟知，不少較偏遠城鄉對台灣還一知半解，早期拜訪日本學校或洽談國際教育交流計畫時，對方經常意興闌珊，甚至直接拒絕。

薛光豐指出，曾經好不容易開發到有學校願意跟台灣學生交流，但眾人抵達後發現僅有1名教師帶著寥寥數名學生接待，連行政單位都沒出面，眾人不氣餒，靠著學生熱情互動，很快跟日本學生打成一片，最後學生要離開時，日本學生還一路追出來送行，交流品質打出口碑，漸漸打開交流之路。

薛光豐說，10年來從最早1年僅30餘校交流，突破困境後，去年台灣赴日交流校數達232校，日本來台更達369校，互訪學生達4萬6000人次，甚至日本不少縣如長野縣、千葉縣等已把台灣列為推薦當地高校學校國際教育參訪地首選。

薛光豐指出，中國早已啟動國際教育交流，但日本學校回饋交流經驗多表示學生更喜歡來台國際教育交流，主因是台灣人民熱情且每次交流均有極多城市探索及文化參訪等，讓日本學生倍感溫馨與不虛此行。

由於推動教育交流與觀光有成，日本交流協會今年特地向日本國土交通省推薦薛光豐接受「表彰狀」，這項「表彰狀」多頒授給推廣國際觀光、振興觀光產業有功人士，薛光豐是今年受獎20人中，唯一外國人士，也是台灣第一人。

薛光豐說，台灣曾在日本311地震時對日本伸出援手捐款逾60億元，帶學生赴日交流過程中，不時有日本人一聽到學生來自台灣用各種方式道謝，有在福島附近的店家老闆娘特地追出來向學生鞠躬致意等，國際教育除了開拓學生國際視野，更讓學生倍感身為台灣人超驕傲或體會到生命教育等，意義更深遠。

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