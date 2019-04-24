桃機提升服務品質 昇恆昌啟動免稅新營運空間

2019-04-24 16:21

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場昇恆昌免稅商店今天舉行ROT案開工典禮，也希望藉由新施工，提供旅客更佳的候機空間；桃園機場公司董事長王明德也讚譽昇恆昌多年的服務品質，讓桃園機場在全球排名評比上更為加分。

昇恆昌免稅商店今天舉行桃園國際機場第二航廈C區免稅商店ROT（重建、營運、移轉）案開工祈福典禮，昇恆昌免稅商店董事長江松樺、總經理江建廷、桃園國際機場公司董事長王明德等人共同參與開工祈福典禮及啓動儀式， 未來希望優化候機空間與環境，提供旅客不一樣的感受。

江松樺表示，他用感恩的心，感謝桃園機場公司等駐場單位的協助與幫忙，也期勉工程單位一定以「安全第一」，並且在重視施工品質下，讓桃園機場在未來國際機場的評比上更上一層樓。

王明德也指出，桃園機場在近幾年在多項國際評比上屢創佳績，能在全球上千個機場的評比中能夠異軍突起，非常不容易，這些都要感謝在桃園機場內的所有單位，而昇恆昌等免稅店長期的努力，不管在服務品質與效率上都讓桃園機場在全球排名上更好，進而行銷全世界，未來也可以讓全球各地的旅客，看到更不一樣的桃園機場。

建廷表示，昇恆昌長期以「公共服務為導向、利益大眾為宗旨」為企業核心價值，秉持 著公私協力的夥伴關係，全力支持政府與桃園國際機場的發展政策；為提昇國內外旅客的滿意度及旅遊體驗，積極投入一系列空間改善的規劃與執行。

昇恆昌免稅商店表示，目前進行的桃園國際機場第二航廈C區管制區的「空間優化改善工程」，經過機場內外的公司整合與協助，希望快速啟動，同時也期望工程如期的順利完成，在工程期間採以「夜間施工」，讓使旅客的服務品質不受影響，希望同心齊心，達成新一代「智慧機場」的共同目標。

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