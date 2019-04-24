柯粉讓YouBike破例馳援？ 柯P驚訝無團體租借、錢繳給誰

2019-04-24 11:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲4月初參加大甲媽祖遶境，走不到兩天就鐵腿改騎腳踏車，但台北市議員簡舒培昨質詢時爆料，YouBike明明沒有提供團體租借服務，當時交通局接到一通柯粉「董先生」電話，立刻破例送幾十輛YouBike到西螺福興宮。

柯文哲今出席教育局數位職人培育成果展活動時受訪，聽到YouBike沒有團體租借服務，驚訝反問「沒有嗎？不然我們錢繳給誰了？」媒體提醒「這就是議員質疑的部分。」柯偏頭想了幾秒後，僅說「不曉得，回去查查看」。

簡舒培昨也質疑，台北市立聯合醫院還出3台遊覽車一同遶境，「這不是動員，什麼是動員？」

對此，柯文哲則推稱「那是剛好他們去那裡活動，跟我們沒有關係。」沒有多做回應。

微笑單車行銷經理林苑毓昨回應，確實沒提供團體租借，但這屬道路救援，大甲媽祖遶境屬全國性的大活動，每年都有民眾因天氣炎熱，造成體力不支的情況，所以特別針對大甲媽祖遶境提供「道路救援」服務，每輛自行車需花費350元，也會按照使用時間計算租金。林強調，這不是常態性，僅大甲媽祖遶境才有。

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