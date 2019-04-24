全台今飆高溫 北部空氣品質不佳恐亮橘燈

2019-04-24 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）日天氣穩定，各地大多為晴到多雲，降雨相當少。氣象主播賴忠瑋表示，今明兩天全台晴朗高溫，紫外線過量要注意防曬，台北盆地恐達35度，且北部空氣品質不佳。週五、六鋒面靠近讓全台轉為多雲有雨，週日天氣好轉，穩定天氣將持續到下週二。但因春天天氣變化快，還是得隨時注意最新資訊。

賴忠瑋表示，因高氣壓以及偏南風帶來暖空氣，今明兩天全台灣晴朗穩定，但要注意溫度偏高，中午高溫可達30到32度，台北盆地則因熱島效應可達34到35度。而且溫度上升速度很快，上午9到10點左右就會超過30度，此外今日紫外線都有過量級以上，曝曬20分鐘內就會曬傷，提醒民眾注意防曬。

此外，今天北部要留意空氣品質，陽光強、光化反應明顯，導致中午過後的臭氧濃度偏高，另外因擴散條件不佳，細懸浮微粒和臭氧等污染物也都容易累積在空氣中，空氣品質將達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，提醒您若覺得不舒服，要配載口罩並減少外出。

賴忠瑋指出，隨著北方的鋒面雲系往南移動，週五全台天氣再轉為多雲有雨，也會出現局部較大雨勢以及打雷閃電。週六受到鋒面尾巴及東北風到偏東風的影響，西半部降雨逐漸緩和，但北部和東半部地區仍然不太穩定。週日風向轉為東南風到南風後，各地天氣才會好轉，但迎風面的東南部仍然要留意有陣雨。這波鋒面後，穩定的天氣可望再持續到下週二左右。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/