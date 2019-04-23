台北白天飆35.4度 刷新今年最高溫

2019-04-23 14:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕西南風發威，今各地白天高溫炎熱，中央氣象局表示，台北站白天測得35.4度，刷新該站今年最高溫紀錄，也是今天全台最高溫，其次則是南投和高雄月眉34.5度。預報員張承傳提醒，明後兩天西南風更強，沉降作用會更明顯，感受上會比今天更熱，包括大台北地區、東南部、花東縱谷及高屏內陸都有機會出現35度以上高溫。

據氣象局資料顯示，台北站歷年4月最高溫出現在1956年的36.2度，今天的35.4度排歷年第4名。

張承傳說，明後兩天太平洋高壓沉降會更明顯，因此各地水氣會比今天更少，午後雷雨範圍縮小，只剩中部以北和東北部山區降雨機率較高，因此感受上會比今天更加炎熱，各地高溫可望上看35度以上。

氣象局預估，週四晚間東北風增強，北台灣和東部地區轉為有雨天氣，週五、週六東北風南下，北部和東半部地區整天降雨機率高，其他地區則不受影響；氣溫方面，北部感受會比較涼爽，高溫約27、28度，中南部仍有30度左右高溫。

下週日和週一東北風減弱，各地又會轉為午後陣雨的天氣型態，北部高溫將回升到30度左右，中南部白天高溫為32、33度。

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