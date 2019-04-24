大台北、高屏午間高溫達36度 週五東北風報到開始降溫

2019-04-24 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣穩定，各地大多為晴到多雲，降雨相當少，僅午後東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨；溫度方面，由於西南風增強，白天氣溫將比昨天更高、感受更悶熱，各地高溫普遍在31至34度左右，尤其大台北盆地、高屏內陸及台東地區，中午前後有機會出現36度以上的高溫，請大家多補充水分並注意防曬。

今日紫外線指數預報部分，除了基隆市是「高量級」之外，其他縣市紫外線指數都是「過量級」，花蓮縣的紫外線指數預告更達到接近「危險級」的10，民眾外出時需要多補充水分並注意防曬。

今日空氣品質部分，環境風場為偏南風，天氣穩定，各地大多為晴到多雲的天氣，清晨及晚間風速偏弱，污染物易累積，午後光化作用易使臭氧濃度上升；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，近山區午後臭氧可能達「橘色提醒」等級。

週四（25日）各地大多為晴到多雲，午後東北部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，白天西南風仍強、氣溫較高，大台北盆地、高屏內陸、花東縱谷及臺東地區高溫有機會來到35、36度，晚起東北風增強，北部、東北部及東部地區將轉為有零星短暫陣雨的天氣。

週五、週六（26日、27日）受東北風影響，台灣附近水氣偏多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，並有機會發生局部較大雨勢，尤其宜蘭、花蓮機率更高，中南部地區雲量也會增多，午後有局部短暫陣雨。溫度方面，北部及宜花氣溫下降，轉為舒適的天氣型態，白天高溫約27、28度，其他地方仍有30至32度，沒下雨仍略感悶熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 35 25 ~ 32 26 ~ 30 25 ~ 31

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