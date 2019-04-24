今明高溫突破36度 週五鋒面到、各地略轉涼有雨

2019-04-24 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕昨天台北市飆出35.4度高溫，不僅是當日全台最高溫，更創下今年以來台北市最高溫紀錄，氣象專家吳德榮表示，今明兩天暖空氣再增強，氣溫料將上升至36度以上，直到週五（26日）鋒面來襲，天氣再趨不穩，氣溫亦逐日略降。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩天台灣附近暖空氣增強，再加上天氣晴朗，陽光加溫下，氣溫將再創新高，他說，今天台東縣南部因西南風「過山沉降」作用影響，天氣尤為乾熱，提醒民眾慎防熱傷害。

吳德榮表示，今天北部氣溫約在23至36度、中部23至34度、南部24至36度，至於東半部地區則在23至36度左右。此外，今明兩天山區午後短暫陣雨相當零星，也不明顯，整體來說，還是晴朗炎熱的天氣。

吳德榮指出，週五、六受鋒面影響，大氣再趨不穩，氣溫略降，各地局部陣雨或雷雨機率提高，至於是否有「中、小尺度天氣系統」發展，仍待後續觀測。他說，週日（28日）起至下週二（30日）鋒面遠離，天氣漸好轉，氣溫逐日回升，降雨機率亦隨之降低。

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