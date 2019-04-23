水里新入口意象「水噹噹」 座椅還藏溪頭「小心機」

2019-04-23 18:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉市區銜接省道台16線的路口，是水里鄕重要門戶，公所為提升觀光旅遊形象，近期設置噴水池、松樹造景，以及「水里」字樣燈箱，並設有休憩座椅，尤其椅子還藏有「小心機」，是仿效溪頭園區在椅面加裝隔板，防止橫躺亂象，公所盼以「水元素」打造的「水噹噹」入口意象，能成為當地指標景點，推廣水岸風情。

水里鄉公所表示，全新的入口意象有松樹造景，還有代表水里特色的噴水池，前方還有大型的「水里」字樣燈箱，一旁可連結自來水公司全台首座人行水管橋，行走其上可欣賞清澈的水里溪。

走過水管橋則可通往對岸到玩水節親水公園，從堤頂走下堤防，則可騎乘自行車遊覽水岸自行車道，欣賞沿途植栽與水岸風光，並可串聯到火車站與車埕遊憩區，讓市區的旅遊行程更豐富多樣。

另外，為防止休憩座椅遭占用，出現橫躺亂象，入口意象園區增設的座椅，也仿效溪頭加裝隔板，讓遊客能坐著歇腳，避免橫躺霸佔，影響其他民眾權益，未來也會活用該場地，讓民眾習慣、喜歡到此休閒散步，感受水里的水岸之美。

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