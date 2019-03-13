告別「一大一小」！水里入口意象翻新變「水」啦

2019-03-13 21:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉台16線進入市區的中山路，是水里的門戶，早期日月潭風景區管理處曾協助設置入口意象，惟當時「水里」字樣太小，公所又設置更大字樣的「水里」，但同一地點卻有「一大一小」2個「水里」，引發民眾兩極看法，近期公所則是翻新入口意象，不僅移除重複字樣，還設置噴水池，但新設的水里地名翻譯，卻有民眾反映與道路的英譯不同，引發議論，公所回應將再研議討論。

居民說，以前入口意象因字體太小，才請公所另外製作大的字體，雖然同一處有2個「水里」，但因小的不醒目，是否令人有「重複」的感覺，恐是見仁見智，現在則是樂見公所翻新入口景觀，讓水里的門面設計更簡單明瞭。

另有民眾認為，同一地點的入口意象竟有2個「水里」，實在讓人無法苟同，如今有機會「砍掉重練」，整頓紛雜景觀，並設置單純明顯的「水里」字樣，總算是像樣了。

公所回應，入口意象過去因樹木與設施較為紛雜，以致難以彰顯水里的景緻與水元素，近期移除雜亂樹木，並加入噴水池後，整體景觀更為開闊，也能凸顯水里的特色。

至於新設水里地名英譯「Shueili」，是採用以往規定的通用拼音，跟既有公所大門上使用的都一樣，針對民眾反映應採漢語拼音「Shuili」，則會再研議討論。

公路總局信義工務段則說，根據道路交通標誌設置規則，地名英文譯寫應依標準地名與漢語拼音，因此道路上的英文地名指標，才會都是標註「Shuili」。

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