除役戰機助陣 岡山車站將成打卡亮點

2019-03-10 18:21

〔記者蘇福男／高雄報導〕岡山火車站和轉運站是北高雄的門戶，卻缺乏在地特色，立委邱志偉向國防部爭取到一架除役F-5E戰鬥機，將矗立在岡山火車站前廣場作為入口意象，相關工程近期發包施工。

邱志偉指出，高市未來發展朝北擴張，岡山區已成為北高雄的發展重心，尤其以岡山車站作為轉運中心，包括台鐵、捷運、公車和縱貫線建構的交通路網，讓岡山車站交通運輸角色更形舉足輕重，由於岡山車站已啟用24年，邱志偉因此向交通部爭取3200萬元經費重新整修。

岡山車站和多數鐵路車站類似，缺乏在地特色，由於岡山空軍官校是我國戰機飛官的培育搖籃，邱志偉認為空軍戰機很適合形塑成岡山在地特色及歷史人文意象，3年前向國防部爭取將戰機實體設置於岡山車站前廣場，幾經溝通協調，國防部同意將一架除役的F-5E戰鬥機，移作岡山車站的入口意象。

邱志偉說，該架除役F-5E戰鬥機目前存放在屏東軍用機場，待岡山區公所本月中旬辦理岡山車站廣場周邊設計工程發包後，即可完成戰機運載，未來岡山車站整體完工後，造型將煥然一新，成為岡山最新打卡亮點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/