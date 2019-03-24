怕遊客眼睛小？風景區地標意象 「一連三發」看傻眼

2019-03-24 22:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕怕遊客眼睛太小？日月潭風景區轄內熱門景點車埕遊憩區，近日有民眾反映在景區入口的車埕指標意象，短短100多公尺竟連續出現3座，由於地標上都只標註「車埕」，但聯外道路就這一條，質疑指標意象太過重複，令人傻眼。

車埕遊憩區為台鐵集集支線終點站，素有山中祕密花園的美稱，當地指標意象，10餘年前僅在入口岔路設置一座原石指標，近年則在原石指標旁，再設一座更大的山形地標。

惟近日卻有民眾在進入聯絡道100多公尺後，竟發現又有一座「車埕」山形地標，質疑入口意象「連三發」，多到讓人無法置信，難道是怕遊客看不見，還是不曉得已經來到車埕？

對此，日管處解釋，「車埕」原石指標是遊憩區一開始就有的，惟設在岔路口旁，指標不明顯，後來才在臨路側設置「車埕」山形地標，以便往來路過的遊客，都能輕易看見車埕所在地。

至於進入岔路後又有一座指標意象，則因該處以前是香蕉、雜木林閒置空地，景觀較為紛雜，後來才以「車埕」指標意象重塑景觀，不料卻出現指標過於重複的質疑。

由於仍有許多民眾不知道車埕早已納入日月潭風景區，近期會把入口岔路的山形地標字樣改成「日月潭國家風景區」，讓外地遊客能知道旅行已進入日月潭轄區，再進入景區則能看見車埕地標，盼讓指標單純化。

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