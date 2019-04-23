苗縣公館百年老茄苳樹染病 樹醫急救治

2019-04-23 16:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣列管受保護樹木原有31棵，苗栗縣政府去年委請林務局林業試驗所團隊進行普查，目前已增到57棵，且數量持續增加。目前公館鄉北河村有棵苗栗縣政府列管樹齡超過300年的茄苳樹再度染病，苗縣府邀請樹醫團隊全力救治。

這棵百年老茄苳樹，在4年前曾因土壤過於潮濕，造成根部出現腐爛、影響養分吸收，導致枝葉枯黃，經過救治，恢復生機。

而老樹旁的土地公廟已有百年歷史，早年每年農曆2月2日土地公生日，居民會做新丁粄分享，雖此傳統已消失，但仍香火鼎盛。

苗縣府近日巡護又發現老茄苳樹生長不佳、枝條多乾枯，立即請植物病蟲害專家進行健康診斷，結果為老茄苳樹受星天牛危害，並感染枝枯病與梢枯病。

苗縣府隨即邀請專業廠商進行搶救，除修剪腐朽、乾枯枝條與樹幹外，同時進行樹幹清創癒創組織修整、藥劑施作、傷口塗布、有機肥施放等項目。

苗縣府農業處指出，因病蟲害防治需分段進行使達效果，預計5月初將再次進場併施作茄苳靠接、導根等作業項目，盼老茄苳樹恢復以往強健樹勢，延續地方信仰。

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