南一中師生演練1年解析國文寫作 專書不到1個月再刷

2019-04-23 15:37

［記者劉婉君／台南報導］大學學測國語文寫作於去年度上路，許多學校師生均在摸索如何培養寫作力，台南一中國文科教學研究會25位老師，用了一年的時間，透過實際教學演練，自編寫作教材，吸引出版社邀請合作，出版《精準命中！國寫全面解析》，1個月不到，首刷3000本就已銷售一空，目前已再刷。

南一中國文科教師研究會召集人也是學務主任林皇德表示，國寫上路後，學生必須培養知性與理性的表達能力，挑戰力更大，國文科教學研究會的老師們便集合眾人的智慧，自編寫作教材，引導學生論述想法，書寫感受，原本只是對校內，沒想到也有其他學校老師得知後索取，更有出版社接洽進而出書，希望能提供更多學子參考。

《精準命中！國寫全面解析》分為三大單元，以深入淺出的文字，讓學生從真正了解國寫測驗開始，包括它的目標、內容、特色、作答方式和評分方式，再說明面對國寫時可以使用的寫作策略，並以實例具體說明，最後透過南一中的實戰演練，以大考中心的12道參考試題為主軸，解析命題的用意與精神，並收錄48篇學生的佳作，供讀者切磋觀摩。例題分為知性和情意兩大類，每類都採階梯式從簡單逐步提升難度。

林皇德表示，此書給合最新趨勢、寫作策略與實戰演練，是目前市面上最完整的國寫教戰手冊。

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