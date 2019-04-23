雙北垃圾袋5/1起互收 北市將從源頭管理防垃圾偷渡

2019-04-23 14:36

〔記者蔡思培／台北報導〕台北、新北市府今同步完成垃圾袋互收政策法定公告，雙北垃圾袋將自5月1日起互收。不過有議員認為，垃圾處理業者可能會把新北垃圾偷渡到台北市，對此環保局表示會從清運業者源頭管理、並稽查是否有分裝行為。

游淑慧今質疑，台北市垃圾處理費比新北便宜約3成，雙北垃圾袋互通後，可能會有業者把新北垃圾偷渡北市。台北市環保局長劉銘龍表示，會對代清業者進行宣導。環保局也會從清運業者源頭管理、稽查是否有分裝行為，並觀察半年看看垃圾量是否異常。環保局最近也已加強對清潔隊員的宣導，教導分辨雙北垃圾袋。

劉銘龍認為，雙北垃圾互通這是共同生活圈的好事，一般人住新北就在新北丟垃圾，如果在台北買了垃圾袋也能帶回去用，除非有極少數的人想要矇混，而且台北市丟垃圾是定時定點，不是隨時找得到垃圾車。

劉銘龍表示，目前代清運業者要進焚化廠都須申報，會透過契約源頭管理，也會做經常性的查核，如果發現清運垃圾量突然變多就會去追查。若發現是幫新北倒垃圾，除了會開罰，清潔隊還會停止代清潔業者丟垃圾的權利。

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