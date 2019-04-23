拍板定案！北垃圾袋互收 5/1起實施

2019-04-23 12:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市與台北市今天均完成法定公告，雙北市垃圾袋5月1日起確定互收，即雙北市民眾在兩市購買的專用垃圾袋、環保兩用袋及新北商品萬用袋均可以拿來盛裝垃圾後交付給雙北市的垃圾車，雙北市環境保護局也都在上週各自辦理垃圾收運清潔隊員的教育訓練，順利推動互收政策。

新北市環保局循環資源科長蔣本芝說，垃圾袋互收政策是雙北市長在今年3月11日的「柯侯會」中達成的共識，雙北市環保局隨即召開推動小組協商會議，除定案5月1日起實施互收政策，雙方並共同製作教材及辦理垃圾收運清潔隊員的教育訓練，便利雙北市民生活與加強源頭減量。

蔣本芝說，新北市議會不分黨派一直關心垃圾袋降價議題，因2月底決算結果出爐，一般廢棄物清除處理成本降低，經重新核算專用垃圾袋費率為每公升0.363元，又考量雙北共同生活圈，兩市市民通勤往返的頻率高，垃圾袋若能互用將更為便民，市長侯友宜決定將新北市隨袋徵收費率直接調降為每公升0.36元，與台北市相同。

蔣本芝提醒，民眾4月底前購買的專用垃圾袋，或在超市、量販店、連鎖便利商店購買的環保兩用袋等依然可以持續使用，只要貼有新北市或台北市防偽標籤的專用垃圾袋或環保兩用袋，都適用雙北垃圾袋互收機制。若購買的垃圾袋有明顯瑕疵等確認非人為因素造成之破損，可撥打0800-085-350申請退貨，其餘原因則無法進行退貨作業。

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